الإعلامية سماح الصادق تنعي زوجها المذيع محمد محمود بعبارات مؤثرة: (الحبوب اللبن الخاتي الروب الليلة جاية أشوفك لكن إنت ما حاتشوفني لكن متأكدة حا تسمعني)

نعت الإعلامية السودانية, سماح الصادق, زوجها ورفيق دربها المذيع محمد محمود الشهير بــ”حسكا”, بتدوينة مؤثرة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وتوفي المذيع الشهير في منزله بمنطقة فيصل, بالعاصمة المصرية القاهرة,وتشير المؤشرات الصحية إلى وفاته قبل ثلاثة أيام، نتيجة مضاعفات السكري, حيث كان يعيش بمفرده بعد سفر زوجته وابنته.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتبت زوجة الراحل في تدوينتها: (الحبوب اللبن الخاتي الروب الليلة جاية أشوفك لكن إنت ما حاتشوفني لكن متأكدة حا تسمعني).
وأضافت سماح الصادق, التي أصيبت بالصدمة بعد النبأ الحزين: (عايزة اقول ليك كلام أخير عايزة اكلمك عن أسمهان وعن حالي بعدك).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
