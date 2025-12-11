شاهد بالفيديو.. لاعب المنتخب البحريني: (الجمهور السوداني فاكهة البطولة وأكثر من 20 ألف مشجع حرصوا على مساندة منتخبهم رغم مغادرته البطولة)

تغزل لاعب المنتخب البحريني, محمد الرميحي, في الجمهور السوداني, الذي ساند منتخب بلاده في مباراته أمام المنتخب البحريني, ضمن بطولة كأس العرب. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الجمهور السوداني, كانت الحدث الأبرز في البطولة التي تنظمها دولة قطر, بعد حضوره بكثافة لمؤازرة منتخب بلاده. وقال الرميحي, في حديثه لوسائل الإعلام عقب نهاية مباراة المنتخبين: (الجمهور السوداني فاكهة البطولة وأكثر من 20 ألف مشجع حرصوا على مساندة منتخبهم رغم مغادرته البطولة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

