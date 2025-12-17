تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث للفنانة المعروفة منال البدري, ظهرت فيه من أمام منزلها بالعاصمة الخرطوم, حسبما ذكر المتابعون. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت فنانة الربابة وهي تستعرض بسيارتها الفارهة التي قامت بشرائها مؤخراً (لاند كروزر), موديل العام 2025. جمهور الفنانة تفاعل مع المقطع وبارك لمنال البدري, السيارة الجديدة, حيث كتب عدد منهم: (مبروك السيارة الفخمة يا أستاذة.. تستاهلي وربنا يزيدك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. من أمام منزلها بالخرطوم.. الفنانة منال البدري تستعرض بسيارتها الفارهة الجديدة (لاند كروزر 2025) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.