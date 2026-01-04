شاهد بالفيديو.. طفل سوداني يعلن دعمه ومساندته لقائد الجيش: (البرهان الكلس الما عندك فلس.. تمشي أي حتة نحنا معاك حى لو مشيت الآخرة)

أعلن طفل سوداني, في مقطع فيديو متداول دعمه ومساندته لرئيس مجلس السيادة, القائد العام للجيش, الرفيق أول عبد الفتاح البرهان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد عبر الطفل عن إعجابه بشخصية قائد الجيش, مؤكداً مناصرته, في أي مكان وزمان. وقال الطفل, وفقاً للمقطع المتداول والذي نال إعجاب الكثيرين: (البرهان الكلس الما عندك فلس.. تمشي أي حتة نحنا معاك حى لو مشيت الآخرة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

