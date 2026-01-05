تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بإعجاب كبير من الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر الفنان مأمون سوار الدهب, يغني داخل مباني الإذاعة والتلفزيون, بمدينة أم درمان. الجمهور قابل المقطع بإعجاب كبير مع تعليقات “بشريات العودة”, و “العاصمة القومية تتعافى”, و “راجعين راجعين بإذن الله”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. العاصمة تتعافى.. الفنان مأمون سوار الدهب يغني داخل “حوش” الإذاعة والتلفزيون بأم درمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.