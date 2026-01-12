صلاح يتخطى إيتو ودروغبا برقم تاريخي غير مسبوق في كأس إفريقيا

حقق قائد منتخب مصر محمد صلاح رقما قياسيا جديدا بتسجيل هدف في شباك كوت ديفوار خلال فوز “الفراعنة” على “الأفيال” السبت، في دور الثمانية لكأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

وسجل صلاح هدفا بعد مرور 52 دقيقة، ليساهم في فوز منتخب بلاده بنتيجة 3-2.

ورفع صلاح رصيده إلى أربعة أهداف في النسخة الحالية لكأس إفريقيا ليتساوى مع النيجيري فيكتور أوسيمين في سباق الهدافين، وأمامهما المغربي إبراهيم دياز الذي سجل خمسة أهداف.

وأشارت تقارير إلى أن صلاح أصبح أول لاعب في تاريخ كأس أمم إفريقيا يهز الشباك أمام 11 منتخبا مختلفا، ليفض الشراكة مع الغاني أندريه أيو، والكاميروني صامويل إيتو، الهداف التاريخي لكأس أمم إفريقيا برصيد 18 هدفا، والإيفواري ديدييه دروغبا، حيث سجل هذا الثلاثي في شباك 10 منتخبات مختلفة.

وسجل صلاح أهدافه في كأس أمم إفريقيا أمام غانا وبوركينا فاسو في نسخة 2017، ثم أمام الكونغو الديمقراطية وأوغندا خلال بطولة 2019، وهز شباك غينيا بيساو والمغرب في نسخة 2021، وأضاف هدفا أمام موزمبيق في نسخة 2023، قبل أن يتألق في النسخة الحالية بهز شباك كل من زيمبابوي وجنوب إفريقيا وبنين، وأخيرا كوت ديفوار.

وذكرت شبكة “سكواكا” لإحصائيات كرة القدم، أنه منذ ظهور صلاح الأول في كأس إفريقيا عام 2017، لم يسجل أي لاعب أهدافا أكثر منه (11 هدفا).

المصدر: “سكواكا” + RT