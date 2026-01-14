شاهد بالصورة والفيديو.. إبنة لواء بالجيش تعبر عن ندمها بعد مساندتها مليشيا الدعم السريع: (سيلاحقني الندم طوال حياتي بسبب قرار تافه وساذج اتخذته وأنصح الجميع بالعودة)

- 1/2
فاجأت طبيبة مختبرت طبية, رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بعد خروجها في مقطع فيديو مفاجئ سجلت من خلاله إعترافات خطيرة.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد اعترفت “الخنساء”, إبنة لواء بالقوات المسلحة, بمساندتها لمليشيا الدعم السريع, خلال الفترة الماضية.
وعبرت إبنة اللواء عن ندمها الشديد من القرار الذي اتخذته في وقت ما بمساندة المليشيا, إعلامياً ووصفته بالتافه, والساذج, على حد تعبيرها.
كما طالبت “الخنساء”, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, جميع النشطاء الذين يدافعون عن الدعم السريع, بالعودة قبل فوات الأوان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
