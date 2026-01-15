شاهد بالفيديو.. التيكتوكر السودانية المثيرة للجدل “سحر كوكي” في استضافة بأحد البرامج: (أنا لا جاره الشارع ولا قاعدة في بيت دعارة وشغالة بعرقي)

استضاف الإعلامي, والممثل السوداني, مصعب سومي, المعروف باسم “زول سغيل”, في إحدى برامجه التيكتوكر المثيرة للجدل سحر كوكي. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد دافعت “كوكي”, بطريقة عرضتها لسخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي قام بتناقل المقطع على نطاق واسع. وقالت التيكتوكر التي أثارت الجدل مؤخراً من مقر إقامتها بالقاهرة: (أنا لا جاره الشارع ولا قاعدة في بيت دعارة لكن شغالة بعرقي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

