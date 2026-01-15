شاهد بالفيديو.. ببجامة مثيرة ودون مكياج.. الفنانة السودانية الحسناء “مونيكا” تغني داخل شقتها بالقاهرة في جلسة نسائية خاصة

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة واسعة بعد انتشاره على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر المطربة الحسناء مونيكا روبرت, تغني داخل شقتها بالعاصمة المصرية القاهرة, وفقاً لما أكد ناشرو المقطع. وظهرت مونيكا, وهي تغني أغنيات البنات بالبجامة, دون مكياج في اجلسة نسائية خاصة في حضور عدد من صديقاتها المقربات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

