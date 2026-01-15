شاهد بالصور.. “عمرة عن فقيد روحي”.. المودل الحسناء أمل المنير تؤدي “العمرة” للمرة الثانية وتهدي ثوابهما لروح زوجها الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع والجنس اللطيف يسخر: (عمرة بمكياج دي ما سمعنا بيها)

نشرت المودل, والممثلة, ونجمة السوشيال ميديا الحسناء, أمل المنير, صور على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت المودل التي تلقب نفسها باسم “أمول”, وهي تؤدي مناسك العمرة, أمام الكعبة المشرفة.

وكشفت “أمول”, في تدوينتها عن إهدائها العمرة لروح زوجها الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع, الذي قتل في الأيام الأولى من الحرب.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن الممثلة أمل المنير, كانت قد أدت العمرة, العام الماضي وأهدتها أيضاً لروح زوجها القتيل, وكتب أمول, على الصور التي قامت بنشرها: (عمرة عن فقيد روحي).

تعليقات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي لم تخلو من السخرية خصوصاً من الجنس اللطيف, حيث كتب إحداهن ساخرة: (عمرة بمكياج دي ما سمعنا بيها).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)