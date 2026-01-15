شاهد بالصورة.. “وزيرة القراية” الحسناء تبهر متابعيها بأحدث ظهور لها وتعلق عليها: “معقولة لكن؟”

نشرت المذيعة السودانية, الحسناء تغريد الخواض, صورة حديثة وذلك على حسابها المتابع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المذيعة الملقبة بوزيرة “القراية”, أبهرت متابعيها بإطلالتها الأنيقة التي ظهرت بها. وكانت نجمة قناة “البلد” الفضائية, قد جعلت الصورة, صورة شخصية لحسابها على فيسبوك, وكتبت عليها: “معقولة لكن؟”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

