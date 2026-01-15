خلال مشاركته في ورشة عمل.. الإعيسر يشيد بدعم اليونسكو لمشاريع قطاع الثقافة وترميم المتاحف

اشاد وزير الثقافة والاعلام والسياحة الاستاذ خالد الإعيسر بالدور الكبير الذي لعبته (اليونسكو) في دعم مشاريع قطاع الثقافة، وترميم المتاحف والآثار بالسودان، وتجهيزها بالمعدات المطلوبة للحصر والتوثيق.

وسجل وزير الثقافة والاعلام والسياحة، الاستاذ خالد الاعيسر، زيارة الاربعاء لمقر مكتب اليونسكو بالسودان، حيث التقى مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو ” أحمد جنيد سوروش، وذلك بحضور وكيلي الوزارة د. جراهام عبد القادر والاستاذة سمية الهادي.

الى ذلك، استعرض الاجتماع خطة المشاريع المستقبلية بين الوزارة واليونسكو، فيما يلي الثقافة المادية وغير المادية والاعلام وإعادة ترتيب الأولويات في مجال اختصاصات الوزارة في الثقافة والاعلام والاثار .

كما بحث الاجتماع دعم المؤسسات الاعلامية، اضافة الى وضع خطة توافقية لتعزيز علاقات التواصل في بين الجهتين وكيفية التعاون في حشد الدعم لتأهيل المؤسسات التي دمرتها الحرب .