- 1/2
- 2/2
اشاد وزير الثقافة والاعلام والسياحة الاستاذ خالد الإعيسر بالدور الكبير الذي لعبته (اليونسكو) في دعم مشاريع قطاع الثقافة، وترميم المتاحف والآثار بالسودان، وتجهيزها بالمعدات المطلوبة للحصر والتوثيق.
وسجل وزير الثقافة والاعلام والسياحة، الاستاذ خالد الاعيسر، زيارة الاربعاء لمقر مكتب اليونسكو بالسودان، حيث التقى مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو ” أحمد جنيد سوروش، وذلك بحضور وكيلي الوزارة د. جراهام عبد القادر والاستاذة سمية الهادي.
الى ذلك، استعرض الاجتماع خطة المشاريع المستقبلية بين الوزارة واليونسكو، فيما يلي الثقافة المادية وغير المادية والاعلام وإعادة ترتيب الأولويات في مجال اختصاصات الوزارة في الثقافة والاعلام والاثار .
كما بحث الاجتماع دعم المؤسسات الاعلامية، اضافة الى وضع خطة توافقية لتعزيز علاقات التواصل في بين الجهتين وكيفية التعاون في حشد الدعم لتأهيل المؤسسات التي دمرتها الحرب .
وعرضت اليونسكو خلال الزيارة الأجهزة والمعدات الجديدة التي وعدت بها وزارة الثقافة والإعلام والسياحة دعما لمشاريع الإرشفة والتوثيق الخاصة بالقطاع الثقافي والمتاحف والآثار التي وعدت بها الوزير سابقاً.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال مشاركته في ورشة عمل.. الإعيسر يشيد بدعم اليونسكو لمشاريع قطاع الثقافة وترميم المتاحف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.