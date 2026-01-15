القادم أفظع: ساعة الحساب تقترب من الحلو وآل دقلو وحلفائهم

- 1/2
لو علم المتمرد عبد العزيز الحلو ما سيؤول عليه حال قواته بجنوب كردفان، لما تحالف مع مليشيا مشيخة أبوظبي و جلب لهم كل هذا الهلاك.. و (القادم أفظع)..!!
و لو علم آل دقلو ما سيؤول عليه حال جنجويدهم ومرتزقتهم، و مصير القادة الميدانيين، عقب غزوهم للفاشر وإنتشارهم في دارفور و كردفان، لما غزو و لما إنتشروا.. و ( القادم أفظع )..!!
و لو علم الناس نتائج إستراتيجية ( تدمير العدو مقدم على تحرير الأرض) وما تفعلها هذه الإستراتيجية في أوغاد مشيخة أبوظبي بكردفان ودارفور، لنصبوا تماثيل من الذهب لكل فرسان جيشنا بكل الشوارع و الساحات ..!!
و لو علم عبد الله حمدوك و خالد عمر يوسف – و الحداشر ناشط – إلى الحُفرة التي تقودهم إليها دولة الشر المنبوذة خليجياً وعربياً وإفريقياً، لما إنساقوا وراءها بهذا الخنوع المقزز ..!!
الطاهر ساتي
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
