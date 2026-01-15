ريهانا تفكّر بإنجاب طفل رابع… والجمهور يتفاعل

أثارت النجمة العالمية ريهانا ضجة كبيرة في الصحافة العالمية وبين متابعيها على “إنستغرام” بتلميحها لإمكانية الحمل من جديد وإنجاب طفل رابع هذا العام.

وتداول متابعو نجمة البوب العالمية تعليقاً لافتاً كتبته أخيراً، وألمحت فيه بشكل غير مباشر إلى أنها تفكر وبجدّية في إنجاب طفل رابع خلال عام 2026، وذلك عبر تفاعل مرح مع منشور للمغنّية مونتانا روز براون على منصة “إنستغرام”.

ربهانا تفكر بإنجاب طفل رابع

وفي التفاصيل، نشرت مونتانا روز براون فيديو لأغنيتها Shake It To The Max، تضمن عبارة مكتوبة جاء فيها: “أفكّر بين أن أكون جذّابة وجذّابة، أو أن أحمل عام 2026… خيارات صعبة”، وهو ما تفاعلت معه ريهانا بتعليق عفوي عكس شعورها بالتخبّط بين الأمومة وحياتها الفنية، وكتبت قائلة: “لحظة! إذاً لستُ أنا الوحيدة المجنونة؟ بالتأكيد”.

الجمهور يتفاعل مع تعليق ريهانا

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع تعليق ريهانا ومنشور مونتانا، وعزت الغالبية الأمر الى رغبتها في إنجاب المزيد من الأطفال، ورأى الكثير من الأشخاص أنها تفضّل في الفترة الحالية عيش الأمومة وتكوين أسرة كبيرة على حياتها الفنية، مشيدين بخياراتها الشخصية.

يُذكر أن ريهانا وشريكها مغنّي الراب آيساب روكي لديهما حالياً ثلاثة أطفال، هم: آر زي إيه، الابن الأكبر ويبلغ من العمر ثلاث سنوات، ورايوت البالغ عامين، إضافة إلى الطفلة الثالثة روكي آيريش مايرز، التي وُلدت في 13 أيلول (سبتمبر) 2025.

روسيا اليوم