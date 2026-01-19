لجنة أمن محلية الخرطوم تصدر جملة من الإجراءات المشددة لحماية الغطاء الشجري

اتخذت لجنة تنسيق شئون أمن محلية الخرطوم جملة من القرارات المشددة خلال اجتماعها اليوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير حيث قررت اللجنة حجز جميع الشاحنات والمركبات بكافة سعاتها والتي تحمل الحطب او قطوعات الأشجار دون مستندات او تصاريح لمحتويات الشحنة بغرض التصرف فيها بالبيع او الاستخدام الشخصي وفقا لقرار لجنة الأمن السابق بالخصوص مع تعميم التوجيه على جميع الأجهزة النظامية بالارتكازات الثابته والمعابر والقوات الجوالة.

وأشارت اللجنة بأن القرار يهدف إلى حماية الثروات الغابية والغطاء الشجري بعد القطع الجائر الذي تعرضت له غابة السنط بجانب الاعتداء على الغطاء الشجري بالمحلية بالقطع الجائر بغرض الاحتطاب خلال الحرب وبعد تحرير الخرطوم، ووجهت اللجنة باحكام التنسيق مع جهات الاختصاص بكل الهيئة القومية للغابات ووزارة الزراعة بالولاية لضبط المخالفات وفقا لقانون الغابات.

وعلى صعيد منفصل وجهت اللجنة بإجراء ترتيبات أمنية حول الميناء البري بالخرطوم لمنع التفلتات الأمنية والمرورية وتهيئة البيئة المناسبة في محاور الموقع بما يتوافق مع العودة المتزايدة للمواطنين لولاية الخرطوم .

كما شددت اللجنة على مواصلة إجراءات تنظيم سوق الأسماك جنوب المحلية بعد اتخاذ الإجراءات التنظيمية الجديدة التي خلصت الي إعادة تشغيله وفق رؤية تضمن الالتزام بالعمل وفقا للاشتراطات الصحية والتخلص الأمثل من النفايات بجانب تأهيل شبكات الصرف الصحي بالسوق والذي كان يمثل أكبر البؤر للتردي البيئي والأمني بالخرطوم.

وعلى صعيد آخر نوهت اللجنة جميع المواطنين بعدم حرق النفايات والحشائش لاحتمال وجود بعض مخلفات الحرب والاجسام الخطرة بها والاستعاضة عن ذلك بتجميعها لنقلها عن طريق هيئة النظافة.

إلى ذلك شدد الاجتماع على قرار حظر التصرف في الحديد الخردة لحين وصول القرار النهائي حيال الأمر من اللجنة المختصة على مستوى المركز والولاية.

وعلى منحى آخر اطلع الاجتماع على مبادرة إعمار المدارس والتي تم إعلانها مؤخرا لتأهيل وصيانة المدارس المدمرة والمنهوبة بواسطة المليشيا، حيث تم حصر (32) مدرسة ما بين التشييد الكلي والتأهيل والصيانة الجزئية هذا وسيتم العمل فيها بالتنسيق بين المركز والولاية والمحلية وبعض الجهات الداعمة والخيرين خلال فترة شهرين من إعلان نفير إعمار المدارس.

كما استمع الاجتماع إلى تقرير حول موقف إستعادة الإمداد الكهربائي بالمحلية وأعمال اللجنة المختصة بإستقبال طلبات الأحياء والاشتراطات الأساسية لمنح الأولوية في توزيع المحولات، حيث اشادت اللجنة بما أنجز من جهود خلال المرحلة السابقة الأمر الذي شجع المواطنين للعودة الطوعية للخرطوم.

إلى ذلك إستعرض الاجتماع الموقف الأمني العام بالمحلية والذي كشف عن إستقرار الأحوال الأمنية بجميع دوائر الاختصاص وخلو الأقسام الشرطية من البلاغات الخطرة، ووجهت اللجنة بأهمية التشديد على تأمين الأسواق ومكافحة الظواهر السالبة وحظر المخالفات خاصة في الفترات المسائية.

