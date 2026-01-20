بيان تضامن وموقف نقابي رفضاً لقرار فصل العاملين بشركة مصفاة الخرطوم للبترول

يُعلن اتحاد نقابات عمال ولاية الخرطوم تضامنه الكامل واللامشروط مع *الهيئة النقابية لعمال الكهرباء والبترول والتعدين والري بولاية الخرطوم،* ومع العاملين بشركة مصفاة الخرطوم للبترول، وذلك على خلفية القرار القاضي بفصل ما يقارب 30% من العاملين بحجة تضرر الشركة من تداعيات الحرب.

إن اتحاد نقابات عمال ولاية الخرطوم يرى أن هذا القرار صدر في توقيت بالغ الحساسية، وفي ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية قاسية يعيشها العاملون وأسرهم، الأمر الذي يجعل من هذا القرار عبئاً إضافياً غير مبرر، ويترتب عليه آثار اجتماعية وإنسانية واقتصادية بالغة الخطورة، نوجزها في الآتي:

أولاً:

إن فصل هذا العدد الكبير من العاملين يعمّق الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العاملون وأسرهم، حيث فقدت آلاف الأسر مصادر دخلها خلال فترة الحرب، ويأتي هذا القرار ليضعهم في مواجهة واقع معيشي قاسٍ يهدد الاستقرار الاجتماعي ويقوّض أبسط مقومات العيش الكريم.

ثانياً:

يمثل العاملون المفصولون رأس المال الحقيقي للشركة، إذ تمتلك هذه الكوادر خبرات علمية وفنية نادرة تراكمت عبر سنوات طويلة، وفقدانها لا يضر بالعاملين وحدهم، بل يُلحق ضرراً مباشراً بمستقبل الشركة وقدرتها على التعافي والاستمرار والنهوض في مرحلة ما بعد الحرب.

ثالثاً:

لقد أظهر العاملون أعلى درجات الصبر والمسؤولية الوطنية خلال فترة الحرب، وتحملوا أعباءً جسيمة تمثلت في تقليص المرتبات، وتوقف البدلات والحوافز، والعمل بأجور لا تتجاوز الحد الأدنى، حفاظاً على استمرار العمل وبقاء المؤسسة. وعليه، فإن تحميل العاملين وحدهم تبعات تضرر الشركة يُعد ظلماً بيّناً، وكان بالإمكان اللجوء إلى بدائل وحلول أقل قسوة وأكثر عدالة من خيار الفصل.

وعليه، فإن اتحاد نقابات عمال ولاية الخرطوم:

يرفض هذا القرار جملةً وتفصيلاً.

يدعو جهات الاختصاص والإدارة العليا للتدخل العاجل ومراجعة القرار.

يطالب بإيقاف إجراءات الفصل وإيجاد حلول عادلة تحفظ حقوق العاملين وتصون كرامتهم، وفي ذات الوقت تراعي مصلحة الشركة واستدامتها.

ويؤكد الاتحاد وقوفه الثابت مع الهيئة النقابية في مطالبها المشروعة والعادلة، ويجدد التزامه بالدفاع عن حقوق العمال وعدم التفريط فيها تحت أي مبرر، فالعامل لم يكن يوماً عبئاً على مؤسسته، بل كان ولا يزال عماد بقائها وقوتها.

عاشت وحدة العمال…

ولا لقرارات تمس لقمة عيشهم وكرامتهم

*اتحاد نقابات عمال ولاية الخرطوم*