كسلا تعتزم انشاء شبكة كبيرة من الطرق

كشف والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق عن عزم الولاية تنفيذ شبكة كبيرة من الطرق الاسفلتية تشمل محليات الولاية المختلفة من خلال الاستفادة من التعاقدات التي قامت بها حكومة الولاية مع عدد من الشركات العاملة في مجال الطرق.

واوضح الوالي خلال وقوففه الاثنين برفقة وزير البنية التحتية والتنمية العمرانية على سير العمل الجاري في مشروع استكمال إعادة وتأهيل الطرق الداخلية بمدينة كسلا المنفذ عبر شركة ايربا للمقاولات بتمويل ذاتي من حكومة الولاية .

واوضح ان الفترة من الاشهر القادمة ستشهد نشاطا مكثفا لعمل الشركات في تنفيذ الطرق الاسفلتية قبل حلول فصل الخريف باعتباره من أكبر المعوقات للعمل في تشييد الطرق .

واضاف ان طرق الكورنيش الشرقي يعتبر من الطرق الفرعية المهمة لتنفيس الحركة المروية خاصة حركة سير المركبات من وإلى الضفة الغربية للمدينة .

كما وقف الوالي على الأعمال قبل النهائية لطريق الثورة تمهيدا للبدء في عمليات سفلتت الطريق البالغ طوله كيلو و200 متر وهو الطريق الرابط للاحياء شرق وسط مدينة كسلا مع الوسط.