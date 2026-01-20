بعد أكثر من قرن من السرية.. عالم يزعم فضح سرّ وصفة كوكاكولا

اكتشف العالم زاك أرمسترونغ، صاحب قناة LabCoatz على “يوتيوب”، سرّ كوكاكولا الشهير بعد أكثر من عام من التحليل العلمي والتجربة والخطأ.

وقد نجح في معرفة المكونات الدقيقة التي تمنح المشروب مذاقه الفريد، بعد أن ظلّت وصفته التجارية سرّا لأكثر من 139 عاما.

وأظهرت تجارب أرمسترونغ أن أكثر من 99% من مشروب كوكاكولا يتكوّن من السكر، وهو أمر متوقع، فملصق المنتج يوضح أن اللتر الواحد يحتوي على نحو 110 غرامات من السكر، و96 ملليغراما من الكافيين، و0.64 غرام من حمض الفوسفوريك، إضافة إلى ملوّن الكراميل.

لكن التحدي الحقيقي في إعادة تحضير كوكاكولا في المنزل يكمن في المكونات المتبقية بنسبة 1% فقط، وهي التي تمنح المشروب نكهته المميزة. وقد اكتشف أرمسترونغ أن السر يكمن في مجموعة “النكهات الطبيعية”، التي تضم خليطا من الزيوت العطرية مثل زيت الليمون وزيت الليمون الأخضر وزيت شجرة الشاي وزيت القرفة وزيت جوزة الطيب وزيت البرتقال وزيت الكزبرة، بالإضافة إلى نكهة طبيعية تشبه الصنوبر تسمى “فينكول”.

ويُترك هذا المزيج لينضج لمدة 24 ساعة قبل تخفيفه بالكحول الصالح للأكل. ومن المدهش أن كمية صغيرة جدا من هذه الزيوت تكفي لإنتاج آلاف اللترات من الكوكاكولا.

أوراق الكوكا الأصلية

تلعب أوراق الكوكا دورا أساسيا في النكهة الأصلية لكوكاكولا. وهذه الأوراق، التي تُزرع في أمريكا الجنوبية، هي النبات نفسه الذي يُستخرج منه الكوكايين، لكن كوكاكولا تستخدم مستخلص أوراق الكوكا الخالي من الكوكايين. وفي الولايات المتحدة، شركة ستيبان هي الكيان الوحيد المرخص له باستيراد أوراق الكوكا، ولا تبيعها للجمهور.

وتحتوي أوراق الكوكا على مركبات طبيعية تسمّى التانينات، وهي المسؤولة عن الإحساس القابض أو المرّ في الفم، وتوجد أيضا في الشاي والقهوة والنبيذ. وهذه المركبات غير متطايرة، ما يعني أنها غالبا لا تظهر في التحليل الكيميائي التقليدي، ما يفسّر صعوبة الكشف عنها. ولحل هذه المشكلة، استخدم أرمسترونغ التانينات المشتقة تجاريا، لتحاكي طعم أوراق الكوكا الأصلي.

ابتكار نسخة مطابقة للكوكاكولا

باستخدام تقنية مطياف الكتلة، حلل أرمسترونغ المكونات الكيميائية للمشروب الأصلي وفصلها بدقة. وبعد ذلك، تمكن من ابتكار نسخة مطابقة كيميائيا، دون الحاجة لاستخدام أوراق الكوكا.

وفي النسخة النهائية، تُخلط التانينات والماء مع الكافيين والسكر وخلاصة الفانيليا وحمض الفوسفوريك وألوان الكراميل والخل والغلسرين لتكثيف القوام. ثم يُضاف المزيج المكثف من الزيوت العطرية المخففة، ويُخلط مع الماء المكربن، أي الماء الفوّار الذي يحتوي على فقاعات ثاني أكسيد الكربون، لإعطاء المشروب ملمسه الغازي المميز.

ويؤكد أرمسترونغ أن النتيجة تكاد تكون مطابقة تماما للمشروب الأصلي، مع العلم أن تكلفة تحضير لترات من كوكاكولا بعد التخفيف لا تتجاوز بضعة سنتات، وكل المكونات قانونية ومتوفرة على الإنترنت. لكنه ينصح باستخدام معدات الحماية عند التعامل مع المواد الكيميائية المركزة.

المصدر: ديلي ميل