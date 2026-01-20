شاهد بالفيديو.. رجل ذو لحية كبيرة يتخلى عن وقاره ويدخل مع الفنانة فهيمة عبد الله في وصلة رقص مثيرة وساخرون: (عمك شكله تائب لكن فيهو باقي مروق)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بسخرية كبيرة مقطع فيديو تم تصويره من حفل غنائي أحيته المطربة المعروفة فهيمة عبد الله. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر رجل ذو لحية كبيرة, يشارك الفنانة الرقص بعد أن أشعلت حماسه بإحدى الأغنيات. الرجل تخلى عن وقاره وفقد السيطرة على مشاعره ودخل في وصلة رقص مثيرة مع الفنانة وسط تعليقات ساخرة من الجمهور أبرزها: (عمك شكله تائب لكن فيهو باقي مروق). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

