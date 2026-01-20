نصف طن من المخدرات في قبضة مكافحة التهريب البحر الأحمر بعد مطاردة عنيفة

وقف والي ولاية البحر الأحمر، مصطفى محمد نور، ولجنة أمن الولاية، بحضور مدير عام قوات الجمارك، الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، والسيد اللواء شرطة عماد محمد نور، مساعد المدير العام للعمليات الجمركية، والسيد اللواء شرطة (حقوقي) أمير زين العابدين، مساعد المدير العام لمكافحة التهريب، والسادة الضباط، وقفوا على ضبطية مخدرات كبرى تُعد إنجازًا أمنيًا ونوعيًا، لقوات مكافحة التهريب ولاية البحر الأحمر وضبط كمية كبيرة من المخدرات تُقدَّر بما يقارب نصف طن، فى واحدة من أكبر الضبطيات التي تشهدها الولاية خلال الفترة الأخيرة، وقد جاءت العملية نتيجة لعمل استخباري دقيق ومتابعة لصيقة من منسوبي مكافحة التهريب.

وقد ثمن والي ولاية البحر الأحمر، مجهودات مكافحة التهريب وتحقيق الضبطيات النوعية المتلاحقة للمخدرات، والتي تؤكد الاحترافية والهمة العالية، لقوات الجمارك، وصد كافة محاولات التهريب وضبط المخدرات محييا كل منسوبي الجمارك في ربوع الوطن الحبيب.

وأكد مدير عام قوات الجمارك، الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، أن هذا الإنجاز يجسد الاستعداد العالي واليقظة المستمرة في حماية المجتمع والاقتصاد الوطني، مشددا على مواصلة الجهود للتصدي لكافة أشكال التهريب والجريمة العابرة للحدود بجميع أنواعها .

وأشاد مساعد المدير العام لمكافحة التهريب، اللواء شرطة (حقوقي) أمير زين العابدين، بالضبطية النوعية، موضحا أن المخدرات تُشكل تهديدا كبيرا على المجتمعات، وتؤثر على الاقتصاد والتنمية.

وشدد على حرص مكافحة التهريب على العمل على مدار الساعة لحماية الموارد الوطنية، خاصة في ظل معركة الكرامة الحالية، مؤكدا استمرار عمل مكافحة التهريب للتصدي للمهددات الأمنية وحماية المجتمع.

وفي ذات السياق قال العميد شرطة (حقوقي) جاد كريم أحمد الفضل، مدير مكافحة التهريب البحر الأحمر، أن الضبطية تمت جنوب الولاية، بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة وتم ضبط 384 كيلو آيس، بجانب 27 كيلو هيروين، وعدد 42 كيس مادة سائلة مخدرة وكذلك 15 كيس قات .