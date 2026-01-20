بالفيديو.. “الديامة” يحتفلون بشكل هستيري.. شاهد فرحة سكان حي الديم بالخرطوم بعد عودة التيار الكهربائي للمنطقة لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف

- 1/2
شهد حي “الديم”, وسط العاصمة السودانية, الخرطوم, أجواء احتفالية كبيرة من سكان الحي المعروفين باسم “الديامة”, وذلك بعد عودة التيار الكهربائي للمنطقة.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو وثق للحظة وصول المهندسين والفنيين, بشركة الكهرباء, للحي لإعادة الكهرباء التي انقطعت منذ بداية الحرب في أبريل من العام 2023.
وبعد إعادة تشغيل التيار الكهربائي احتفل “الديامة”, نساء ورجال بعودة الكهرباء بالرقص والغناء في أجواء احتفالية جميلة خطفت الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
