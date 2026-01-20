إحباط تهريب أسلحة وذخائر في ولاية نهر النيل

أحبطت قوات مكافحة التهريب بولاية نهر النيل محاولة تهريب أسلحة وذخائر، في عملية أمنية نوعية أسفرت عن ضبط عربة “بوكس دبل كاب” محمّلة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وأوضح مدير مكافحة التهريب بولاية نهر النيل آدم عمر، أن الضبطية شملت عدد 8 آلاف طلقة دوشكا، و5 مدافع قرنوف، و3 بنادق قناصة، وبندقية كلاشنكوف، إضافة إلى إلقاء القبض على متهمين اثنين.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

