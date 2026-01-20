بالصورة.. ناشط سوداني يفاجئ القيادية بالحرية والتغيير حنان حسن بسؤال مثير: (هسي ياحنان الدعامة ديل كان اغتصبوك موقفك بكون شنو؟) والقيادية ترد”!!!”

فاجأ ناشط سوداني, القيادية بالحرية والتغيير, الأستاذة حنان حسن, بسؤال مثير وذلك عبر تعليق كتبه على تدوينة ساخرة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن حنان حسن, كانت قد نشرت صورة لشاب متهم بتهريب ذخائر الجيش, لمناطق سيطرة الدعم السريع, وكتبت عليها ساخرة (ف الطريق إلى الدعم السريع).

الناشط رد على القيادية بالحرية والتغيير, داخل التعليقات بسؤال مثير قال فيه: (هسي ياحنان الدعامة ديل كان اغتصبوك موقفك بكون شنو؟).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد ردت حنان حسن, على السؤال المثير قائلة: (أول شي دا كوز ما دعامي.. ثانيا بقول لا للحرب برضو عشان ما بغتصبو واحدة غيري).

