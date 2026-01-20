شاهد بالفيديو.. “أدروب” يطلب الزواج من التيكتوكر المثيرة للجدل سحر كوكي بشرط!! ويؤكد: (أنا قبلان لمن أموت)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو قوبل بسخرية كبيرة من المتابعين والمعلقين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر في المقطع أحد مواطني شرق السودان, “أدروب”, يطلب الزواج من التيكتوكر, الشهيرة والمثيرة للجدل سحر كوكي. وأكد في حديثه جاهزيته للزواج منها بشرط تحملها تكاليف الزواج مؤكداً أنه لا يملك ما يعينه على الزواج لكنه قال: (أنا قبلان لمن أموت). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

