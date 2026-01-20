شاهد.. كورال “مصري” يطلق فيديو كليب لأغنية جديدة يدعم فيها الجيش السوداني وقائده البرهان: (جيش وشعب مشتركة والنصر قادم والبرهان قائد عظيم حالف يخلي العدو نادم)

فاجأ “كورال” مصري, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بإطلاقه فيديو كليب لأغنية جديدة يدعم فيها الجيش السوداني, وقائده الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نال الفرقة المصرية, إعجاب الجمهور السوداني, بدعمها للشعب السوداني, وقائد جيشه البرهان. ويقول مطلع أغنية “السودان” التي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب: (جيش وشعب مشتركة مستنفرين والنصر قادم والبرهان قائد عظيم حالف يخلي العدو نادم). ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن الأغنية من كلمات وألحان عبدالواحد البنا, وشارك بالغناء فيها عبدالواحد البنا, وازن حسين, سميره درغام, صدفه كامل, نفين امين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

