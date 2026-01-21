وصول مدير عام السكة حديد إلى أبوحمد لاستقبال قطار الصيانة وتأهيل خطوط السكة الحديد

وصل إلى محلية أبو حمد مديرعام هيئة السكة حديد المهندس موسى القوم الجهدي يرافقه نوابه ومديرو الإدارات إلى جانب مدير الإقليم الشمالي المهندس عمر هاشم ومساعديه .

وكان في استقبال الوفد اليوم المدير التنفيذي بالإنابة لمحلية أبوحمد الأستاذ نورالدين ادريس واعضاء لجنة الأمن وعدد من المسؤولين بالمحلية .

وتأتي الزيارة بغرض استقبال القطار المخصص لأعمال الصيانة وتأهيل خطوط السكة حديد والذي وصل إلى مدينة أبوحمد ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تحسين البنية التحتية وتطوير قطاع النقل بالسكك الحديدية .

وأكد المسؤولون أهمية قطار الصيانة في دعم عمليات التأهيل والمعالجة الفنية للأعطال بما يسهم في تعزيز حركة النقل وخدمة المواطنين .

من جانبه اشاد مدير عام السكك الحديدية بالجهد الكبير الذي يبذله تيم الصيانة والذي ساهم بقدر كبير في إنجاز المهمة ووصول القطار محطة ابوحمد، مبشرا بقرب ربط المحطة مع جمهورية مصر العربية مرورا بمحطة وادي حلفا.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

