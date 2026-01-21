خطفت الممثلة المصرية, الشهيرة راندا البحيري, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد نشرها مقطع فيديو حظي بآلاف الإعجابات. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الممثلة المصرية, كانت قد قامت بنشر مقطع فيديو من حضورها إحدى المعارض السودانية, بالجناج الأفريقي بدولة الإمارات. وظهرت البحيري, خلال مشاركتها في الجناح السوداني, بالثوب السوداني, الأنيق وكتبت على المقطع الذي نال إعجاب أكثر من 17 ألف متابع: (بحب السودان). ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد اقتحم الجمهور السوداني, خصوصاً الجنس اللطيف التعليقات داخل الفيديو, وكتبت إحداهن متغزلة: (ما شاء الله آخر حلاوة نحنا ما بنعرف نلبس ثوبنا زيك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور والفيديو.. الممثلة المصرية الشهيرة راندا البحيري تخطف الأضواء بالثوب السوداني وتؤكد: (بحب السودان) والجنس اللطيف يتغزل: (ما شاء الله آخر حلاوة نحنا ما بنعرف نلبس ثوبنا زيك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.