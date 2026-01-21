مصدر بالكاف : الاتحاد السنغالي سيتعرض للعقوبة الأقوى في أمم أفريقيا

أكد مصدر مطلع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” أن اللجنة التأديبية بصدد اتخاذ عقوبات قاسية بشأن أحداث مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية التي جمعت بين منتخبي السنغال والمغرب يوم الأحد الماضي.

وفاز المنتخب السنغالي باللقب بتغلبه على مضيفه المغربي بنتيجة 1-0 في الدور النهائي للبطولة بعد أحداث مثيرة عقب احتساب الحكم الكونغولي جان جاك ندالا ضربة جزاء للمنتخب المغربي في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

وانسحب لاعبو منتخب السنغال إلى غرف الملابس اعتراضاً على قرار الحكم قبل العودة لاستكمال اللقاء بعد تدخل اللاعب ساديو ماني.

وضاعت ضربة الجزاء من اللاعب المغربي إبراهيم دياز ليمتد اللقاء للوقت الإضافي ويسجل هدف منتخب السنغال باب جاييه.

وقال المصدر لـ”كووورة” إن هناك عقوبات قاسية ستصدر ضد الاتحاد السنغالي لكرة القدم والمدير الفني للمنتخب بابي ثياو وبعض أفراد جهازه المعاون.

وأكد أن المنتخب السنغالي قام بخرق اللوائح بمحاولة الانسحاب وهو ما تسبب في أحداث غير رياضية وتوقف المباراة لأكثر من 10 دقائق احتجاجاً على قرار الحكم.

وأتم المصدر: “العقوبات المنتظرة ستكون الأكبر في تاريخ بطولات أمم أفريقيا خاصة أن الواقعة غير مقبولة بالمرة”.

كورررة