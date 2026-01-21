الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء يجيز الموازنة الطارئة للدولة للعام 2026

جبريل ابراهيم أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة مشروع الموازنة الطارئة للدولة للعام المالي 2026م ، الذي قدمه د. جبريل إبراهيم وزير المالية خلال الإجتماع المنعقد اليوم بالعاصمة الخرطوم ، وتمّت إجازة القوانين المصاحبة للموازنة ، وذلك بحضور المستشار محمد نور عبد الدائم وزير الدولة بالمالية.

