كامل إدريس : الإعلام هو الوجهة الحضارية التي سترسل لكل العالم معاني انتصار الشعب السوداني

أكد السيد رئيس الوزراء د. كامل إدريس أن الإعلام هو الوجهة الحضارية التي ستترجم وترسل لكل العالم معاني انتصارات الشعب السوداني الخالدة.

جاء ذلك لدى تفقده اليوم الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بامدرمان برفقة وزير الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر ومدير التلفزيون الأستاذ وليد مصطفى.

حيث وقف السيد رئيس الوزراء خلال الزيارة على الجهود الجارية لإعادة إعمار الإذاعة والتلفزيون وقناة النيل الأزرق عقب الإستهداف والخراب الممنهج الذي مارسته مليشيات الدعم السريع لأجهزة ومباني الهيئة، مؤكداً حرص حكومة الأمل على توفير المعينات اللازمة لإعادة إعمارها لتعود أفضل مما كانت عليه.

وحيا سيادته الرعيل الأول من الإعلاميين الأفذاذ الذين أثروا الساحة السودانية بأعمالهم الإعلامية والثقافية الخالدة، مشيداً بالمواقف الوطنية المشرفة للإعلام والإعلاميين عبر الحقب التاريخية الممتدة، كما حيا سيادته المرأة السودانية المناضلة التي وقفت صفاً واحداً مع القوات المسلحة والقوات المساندة لها في الدفاع عن السودان في معركة الكرامة.

وجدد السيد رئيس الوزراء خلال الزيارة التأكيد على أن العام الجاري هو عام السلام، مضيفاً ” أنه سيكون سلام المنتصرين الذي يحفظ للشعب السوداني عزه وكرامته”، مشيراً إلى مبادرة حكومة السودان للسلام التي قدمها سيادته بمجلس الأمن والتي ترتكز في جوهرها على تحقيق السلام بخروج المليشيات من جميع المناطق التي احتلتها وتجميعها في معسكرات محددة، واطلاق العملية السياسية والحوار السوداني السوداني الشامل للوصول إلى إنتخابات حرة ونزيهة.

وبدوره أعرب وزير الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر عن سعادته بزيارة السيد رئيس الوزراء للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، مؤكداً أن الوزارة ستمثل رأس الرمح لإنجاح برامج وخطط ومشاريع حكومة الأمل، مشيراً إلى تدشين وزارة الثقافة والإعلام والسياحة دعم مبادرة حكومة الأمل للسلام التي طرحها السيد رئيس الوزراء بمجلس الأمن.

سونا