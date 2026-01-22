سلاح الطيران السوداني يقصف تجمعات للمليشيا في منطقة يابوس الحدودية بالنيل الأزرق

أفادت مصادر إعلامية متعددة بأن قوات الجيش السوداني، ممثلة في سلاح الطيران، نفذت ضربات جوية اليوم على تجمعات تتبع لمليشيا الدعم السريع في منطقة يابوس الحدودية التابعة لولاية النيل الأزرق، بالقرب من مثلث الحدود بين السودان وجنوب السودان وإثيوبيا.

وقالت المصادر إن القصف استهدف مواقع للمليشيا في عمق المنطقة التي تُعد من أهم النقاط الاستراتيجية جنوب شرق الولاية، لارتباطها بمحاور الإمداد القادمة عبر الحدود، إلى جانب طبيعتها الوعرة وارتباطها بطريق بري موسمي يصل مدينة الكرمك خلال فترة الجفاف.

وتقع يابوس على نهر يحمل الاسم نفسه، وتعد منطقة ظلت محل نزاع بين السودان وجنوب السودان خلال السنوات الماضية، ما أكسبها حساسية عسكرية وجغرافية خاصة، باعتبارها ممراً حيوياً وقريباً من خطوط التماس.

ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من الجيش أو حكومة الولاية بشأن تفاصيل العملية أو حجم الخسائر الناجمة عنها.

