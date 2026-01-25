اندلاع معارك بين الجيش السوداني والدعم السريع في النيل الأزرق

أفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكات عسكرية عنيفة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، صباح اليوم، في عدد من المناطق بولاية النيل الأزرق.

ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية من الجانبين بشأن حجم الخسائر أو طبيعة العمليات الجارية، فيما أفادت المصادر باستمرار الاشتباكات حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وأكدت المصادر أن التطورات الميدانية ما تزال متسارعة، على أن يتم نشر تفاصيل أوفى فور توفر معلومات مؤكدة.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

