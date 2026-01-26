اتحاد الكرة يصدر عقوبات صارمة

- 1/2
عقدت لجنة الانضباط بالاتحاد السوداني لكرة القدم برئاسة مولانا مهدي محمد خليل علي البحر وبحضور جميع اعضائها اجتماعا اسفيريا نظرت في العديد من الملفات وأصدرت القرارات التالية:
أولا : قررت اللجنة ايقاف المدرب محسن سيد لمدة ستة أشهر عن ممارسة أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم مع حرمانه خلالها من دخول جميع الإستادات بالسودان.
ثانيا : قررت اللجنة إيقاف مدير الكرة بنادي المريخ أنس نصر الدين لمدة ستة أشهر من ممارسة أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم مع حرمانه خلالها من دخول جميع الإستادات بالسودان.
ثالثا: قررت اللجنة ايقاف منتصر صلاح مسئول المعدات بنادي الأهلي مروي لمدة عام من ممارسة أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم مع حرمانه خلالها من دخول جميع الإستادات بالسودان.
رابعا: قررت اللجنة إيقاف محمد الشيخ (الأمين المالي) ورئيس بعثة الأهلي مروي لمدة عام من ممارسة أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم مع حرمانه خلالها من دخول جميع الإستادات بالسودان.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
