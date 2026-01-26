طفلة روسية تسرق الأضواء وتثير ضجة في معرض القاهرة للكتاب – صور

أثارت طفلة روسية صغيرة لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57.

وانتشرت صور وفيديوهات للطفلة الروسية وهي ترتدي النقاب وتتجول داخل أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب برفقة أسرتها، حيث تصدرت تريند منصات التواصل، مما أثار نقاشات حادة بين مؤيدين يرون في الأمر حرية شخصية واختيار أسري، ومنتقدين يرون أن النقاب غير مناسب للأطفال.

وردت والدة الطفلة التي تدعى أمينة وتلقب بـ”أم عمران” على الجدل في تعليق على حسابها على “فيسبوك” قائلة: “الله شاهد أننا جئنا إلى المعرض لشراء الكتب فقط، وأسأل الله أن يحفظ بنتي وأسرتي كلها من كل شر! اللهم ثبت قلوبنا على دينك وجعلنا من الصالحين”.

وأكدت الأم في تصريحاتها أن الطفلة ارتدت النقاب بإرادتها الخاصة، وأن العائلة جاءت إلى مصر من مدينة كراسنويارسك الروسية خصيصا لزيارة المعرض والاستمتاع بالكتب، مشددة على أن الجدل غير مبرر وأنها تفاجأت بانتشار الصور بهذه السرعة.

ونالت الطفلة الصغيرة إعجابا واسعا من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب، وسط تعليقات داعمة للطفلة على “فيسبوك” حيث كتبت إحدى المستخدمات: “جميلة وأجمل من الجمال وتخطف الأنظار رغم حقد الحاقدين”، في حين كتبت مستخدمة أخرى: “ماشاء الله تبارك الله.. أنا فخورة بها جداً ربنا يحفظها ويبارك فيها”.



المصدر: RT