شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين يقدم محاضرة لحيرانه عن الأحداث المثيرة التي صاحبت زواج طليقة الفنان مأمون سوار الدهب “هند” ويطالب المطرب بالعفو عن كل من تحدث عنه بسوء

خاطب الشيخ السوداني, المعروف الأمين عمر الأمين, جمع غفير من حيرانه ومريديه داخل مسيده العامر بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تحدث الشيخ, في حضوره حواره الفنان مأمون سوار الدهب, عن انشغال البعض في السوشيال ميديا بالحديث عن خصوصيات الناس. وأشار شيخ الأمين, لسخرية البعض من المطرب مأمون سوار الدهب, بعد زواج طليقته هند عوض, قبل أيام وسط اهتمام اسفيري غير مسبوق. وقال الأمين عمر الأمين, بمناسبة إحتفائه بزواج المطرب مأمون, طليقته ربنا يسعدها ويوفقها في حياتها وهو أيضاً ربنا يسعده بعدما قرر الزواج, مؤكداً أن الطلاق ليس عيب, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق طلق إحدى زوجاته. وطالب الشيخ, بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, الفنان مأمون سوار الدهب, بالعفو عن كل من تحدث عنه بسوء, وبالفعل استجاب الفنان لطلب شيخ وأعلن عفوه عن الجميع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

