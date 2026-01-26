تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل غير مسبوق من الجمهور والمتابعين الذين قاموا بمشاركته عبر صفحاتهم الشخصية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر المطربة الشهيرة إيمان الشريف, تغني في إحدى البروفات مع زوجها السابق إيهاب عوض “شيكو”. ورددت إيمان الشريف, في البروفة أغنية الفنان الكبير كمال ترباس “عينيا ما تبكي”, بمشاركة طليقها إيهاب, الذي ساعدها عبر العزف والترديد كلفها. ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن المطربة كانت قد انفصلت عن زوجها العازف وفقاً لما أعلن والدها, بعد زواج طويل وأنجبا إبنتهم الوحيدة ياسمين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تغني مع “طليقها” شيكو (عينيا ما تبكي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.