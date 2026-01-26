البرهان : مصممون على إنهاء التمرد للأبد ولن نسمح بوجوده مجدداً

أكد السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، أن القوات النظامية بمختلف تشكيلاتها تقف في خندق واحد مع الشعب السوداني لحسم التمرد والقضاء عليه، مشدداً على أن الدولة لن تسمح بأي فرصة أخرى لتمرد جديد وأن أي تهاون أو تراخ في هذا الصدد سيقابل بالحزم والحسم.

​وأشاد البرهان خلال مخاطبته حفل تخريج الدفعة (22) تأهيلية بجهاز المخابرات العامة، بحضور مدير عام جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، بالدور البطولي لمنسوبي الجهاز الذين انخرطوا في معركة الكرامة منذ اللحظات الأولى، ومساندتهم للقوات المسلحة في كافة ميادين القتال.

وأثنى البرهان على صمود جهاز المخابرات العامة ووفائه للعهد في وقت انهارت فيه الكثير من القيم والمواثيق.مؤكداً عزم القوات المسلحة ​والقوات النظامية الأخرى على استعادة الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد. وقال ” إن التمرد إلى زوال”

وقال رئيس مجلس السيادة “القسم الذي أداه المتخرجون يضاعف من أعبائهم في صون وحدة تراب الوطن وحماية مقدراته. لافتاً إلى أن المخاطر الحقيقية التي تحيط بالبلاد تتطلب تطبيق مبدأ الأمن مسؤولية الجميع.

وحيا القائد العام شهداء السودان الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى، والعودة الآمنة للأسرى والمفقودين، مؤكداً أن تضحياتهم وبسالتهم هي المعين الذي يستمد منه الشعب والقوات المسلحة القوة لتحقيق النصر المؤزر.

سونا