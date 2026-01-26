شاهد بالصورة والفيديو.. بثوب فاخر وأنيق.. الفنانة الحسناء أفراح عصام تستعرض جمالها داخل محلها التجاري بالقاهرة على أنغام ندى القلعة والجمهور يتغزل: (جمال ما طبيعي يا لابس البمبي)

شاركت المطربة السودانية, الحسناء أفراح عصام, جمهورها على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, مقطع فيديو جديد. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد استعرضت أفراح الشعب, خلال المقطع جمالها داخل محلها التجاري بالقاهرة, بثوب تم وصفه بالفاخر والأنيق. وظهرت أفراح عصام, وهي تستعرض جمالها على أنغام إحدى أغنيات صديقتها الفنانة ندى القلعة, وسط تعليقات لم تخلو من الغزل من قبل جمهورها على شاكلة: (جمال ما طبيعي ربنا يحفظك), و (البمبي جميل ولايق عليك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

