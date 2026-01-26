شاهد بالصورة والفيديو.. “لونه أبيض مني”.. مواطن يمني يصاب بالذهول بعد مقابلته شاب سوداني أبيض البشرة

عبر مواطن يمني, مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة, عن استغرابه الشديد بعد مقابلته مواطن سوداني. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد التقى المواطن اليمني, بالمواطن السوداني, داخل مراكز تسوق بإحدى دول الخليج. وعبر اليمني, عن استغرابه الشديد من لون بشرة الشاب السوداني, قائلاً: “سوداني أبيض مني”, ليرد عليه الشاب بأنه سوداني, من منطقة الهلالية, بولاية الجزيرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

