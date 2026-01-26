أثار ناشط الدعم السريع, شيخ بدران, ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو جرى تداوله حديثاً. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قدم “بدران”, خلال المقطع بيان بارك فيه لرئيس دولة تشاد, بمناسبة فوزه بجائزة السلام من الإتحاد الأفريقي. وقال شيخ بدران, في بيانه الذي أثار سخرية الجمهور: (باسم الشعوب المحمدية الحمدانية الدقلاوية نبارك للرئيس التشادي), ما جعل البعض يطلق عليه لقب (وزير الإعلام المرتقب بحكومة تأسيس). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. “بدران” الدعم السريع يثر ضحكات المتابعين ببيان جديد: (باسم الشعوب المحمدية الحمدانية الدقلاوية نبارك للرئيس التشادي) والجمهور يسخر: “وزير الإعلام المرتقب بحكومة تأسيس” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.