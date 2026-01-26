مناوي: ما تحقق في هبيلا محطة مضيئة ورسالة حاسمة بأن وحدة الصف تصنع النصر

نحيي أبطالنا في القوات المسلحة والقوات المشتركة على الانتصارات الكبيرة والمشرفة التي تحققت في منطقة هبيلا بجنوب كردفان ، لقد جسدتم بثباتكم وشجاعتكم المعنى الحقيقي للدفاع عن الوطن وأكدتم أن السودان عصي على الانكسار وأن قواته الوطنية قادرة على حماية

الأرض وصون السيادة وبسط هيبة الدولة وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد و استقرارها ، إن هذه الانتصارات تمثل محطة مضيئة في مسيرة معركتنا الوطنية وتبعث برسائل واضحة بأن إرادة الشعب السوداني أقوى وأن وحدة الصف وتلاحم القوات مع الجماهير كفيلان بتحقيق النصر الكامل وبسط الأمن في كل ربوع الوطن .

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

