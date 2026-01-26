القوات المسلحة تعلن فتح طريق الدلنج بعد عملية عسكرية ناجحة

أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الاثنين 26 يناير 2026، نجاح قواتها في فتح طريق الدلنج بعد تنفيذ عملية عسكرية محكمة ضد مليشيا آل دقلو الإرهابية والمرتزقة المتحالفين معها، مؤكدة تكبيدها خسائر كبيرة وانهيار خطوط دفاعها في المنطقة.

وقال بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي إن القوات المسلحة والقوات المساندة تمكنت من دحر عناصر المليشيا التي عملت على تعطيل حركة المواطنين والإمدادات وتهديد الأمن المحلي، مشيراً إلى فرار من تبقى من عناصر التمرد تحت ضربات القوات المسلحة.

وأكد البيان أن العملية جاءت في إطار مواصلة الجهود الرامية لإعادة الأمن والاستقرار وفتح الطرق والممرات الرئيسية، مجددة العهد بمواصلة تطهير المناطق من بقايا المليشيا الإرهابية حتى يعود الاستقرار الكامل للبلاد.

وتقدمت القوات المسلحة بالتحية لشهدائها وتمنت الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدة المضي في عملياتها «حتى يتحقق النصر القريب».