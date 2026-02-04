من أسرار كواليس مجالس السياسة حول قضية الحرب في السودان أن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت ضوءًا أخضر لخطة الجيش السوداني لتطهير كامل ولايات كردفان الكبرى من مليشيات التمرد، على أن يتوقف الجيش عند حدود كردفان ليمنح الأطراف الدولية والإقليمية فرصة لإطلاق عملية تفاوض واسعة تضع نهاية للحرب عبر تسوية يكون محورها ولايات دارفور الكبرى.

■ مشكلة هذا الطرح الساذج أنه لا يعرف طبيعة المنطقة ولا الخطة التي اتبعتها مليشيا التمرد عندما قررت نقل دفاعاتها المتقدمة إلى رمال وجبال ومدن كردفان لكونها خط الدفاع وجدار الحماية الصلب لدارفور.

■ مع اقتراب الجيش من تحرير كامل تراب كردفان، فإن انهيار وهروب مليشيات وعصابات التمرد من مدن دارفور سيكون مسألة وقت.

■ ستنتهي حكاية مليشيا آل دقلو بوصول الجيش إلى دارفور، وعندها ستطوي مهزلة التفاوض صفحاتها وستبدأ مرحلة جديدة من كتاب تاريخ السودان.

■ وتلك قصة أخرى في يوم الاحتفال بتحرير دارفور.

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب.

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد