شاهد بالصور.. سمراء سودانية تخطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بجمالها الساحر والجمهور يتغزل: (السمار نصف الجمال)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, خصوصاً فيسبوك بصور لحسناء سودانية, خطفت قلوب المتابعين على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الحسناء ظهرت في إطلالة أبهرت المتابعين الذين أطالوا الغزل فيها بتعليقات على شاكلة: (السمار نصف الجمال). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

