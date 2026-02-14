الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تعقد إجتماعا مشتركا مع الشركة السودانية للموارد المعدنية بهدف إحكام التنسيق

عقد الإجتماع المشترك بين الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين والشركة السودانية للموارد المعدنية ولاية القضارف برئاسة اللواء شرطة/ صلاح الدين أدم صلاح الدين مدير الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين وبحضور الاستاذ/ عمر أبو سن مدير الشركة بولاية القضارف بحضور العميد شرطة/ أسعد موسى الزبير مدير دائرة تأمين التعدين والعميد شرطة/ موسى الياس مدير دائرة الطوارئ والعمليات و مدير إدارة شرطة تأمين التعدين ولاية الخرطوم

حيث ناقش الإجتماع عدد من المواضيع المتعلقة بحماية وتنظيم النشاط التعديني وخرج الإجتماع بقرارات منها الإتفاق علي أهمية إحكام التنسيق بين الأجهزة المختصة وتفعيل القوانين واللوائح المنظمة للنشاط التعدينى الى جانب وضع خطط مشتركة لتكثيف الرقابة الميدانية وتبادل المعلومات بصورة فورية كما شدد المجتمعون على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات ذات الصلة والمجتمعات المحلية للحد من الأنشطة غير القانونية وحماية الموارد المعدنية بولاية القضارف

من جانبه أكد اللواء شرطة/ صلاح الدين أدم صلاح الدين مدير الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة على المضى قدما فى تنفيذ مخرجات الإجتماع عبر آليات واضحة للتنسيق والمتابعة بمايسهم فى حفظ حقوق الدولة وتعزيز الإقتصاد الوطنى.

المكتب الصحفي للشرطة