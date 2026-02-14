شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا “حتة” يخدع الجمهور بظهوره مع زوجته في شهر العسل ويفاجئهم بــ”كابوكي”

نشر الكوميديان ونجم السوشيال ميديا عبد الهادي, الشهير باسم “حتة”, مقطع فيديو حديث عبر إحدى حساباته تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قام “حتة”, الذي أكمل مراسم زفافه قبل أيام بخداع جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده. نجم السوشيال ميديا, ظهر في مقطع فيديو أعلن فيه للجمهور كشفه عن عروسه, ليتفاجأ الجميع بظهور نجم السوشيال ميديا الآخر “كابوكي”, وهو يحمل “باروكة”, على يده. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

