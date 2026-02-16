الهلال والمريخ يتواجهان غدا في الدوري الرواندي

- 1/2
يشهد إستاد أماهورو بالعاصمة الراوندية كيغالي غدا في السادسة والنصف مساء لقاء الهلال والمريخ ضمن مباريات الدوري الرواندي الذي يلعبان به، وهي المواجهة الأولى بينهما في رواندا، ويتوقع ان تحظى المباراة باهتمام كبير من الجالية السودانية والجماهير الرواندية التي أصبحت تتفاعل مع الأندية السودانية بالبطولة الرواندية.
يدخل الهلال المباراة متصدراً روليت المنافسة برصيد 38 نقطة من 16 مباراة، أما المريخ فيحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة من 18 مباراة .
تستمد المباراة أهميتها من واقع المنافسة التقليدية بين الناديين الكبيرين، فضلا عن أن الهلال يسعى لتأكيد صدارته والمريخ لفوز معنوي يكسر به سلسلة التعادلات في الجولات الأخيرة والانطلاق في مقبل المباريات .
