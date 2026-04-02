الفريق أول الركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا رئيساً لهيئة أركان القوات المسلحة

أصدر السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قرارات تم بموجبها تشكيل رئاسة هيئة أركان جديدة على النحو التالي : الفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا رئيساً لهيئة الأركان. الفريق الركن عبد الخير عبدالله ناصر درجام، نائباً لرئيس هيئة الأركان للإدارة. الفريق الركن محمد علي أحمد صبير، رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية. الفريق الركن معتصم عباس التوم أحمد، نائباً لرئيس هيئة الأركان للعمليات. الفريق الركن حيدر علي الطريفي علي، نائباً لرئيس هيئة الأركان للتدريب. الفريق الركن خلف الله عبدالله إدريس عبدالرحمن ، نائباً لرئيس هيئة الأركان للإمداد. كما تمت الترقيات التالية لرتبة الفريق : اللواء طيار ركن محى الدين أبكر محمد صالح. اللواء الركن أحمد صالح أحمد عبود . اللواء محاسب ربيع فضل الله مصطفى الصديق. اللواء محاسب عادل العبيد عبدالرحيم عبدالرحمن. اللواء مهندس ركن أمير فضل الله محمد علي. واصدر سيادته قرارات بالترقيات والإحالات التالية: ترقية الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان خليل لرتبة الفريق أول وإحالته للتقاعد بالمعاش. ترقية الفريق الركن خالد عابدين محمد أحمد الشامي لرتبة الفريق أول وإحالته للتقاعد بالمعاش. ترقية اللواء مهندس ركن عمر سر الختم حسن نصر لرتبة الفريق وإحالته للتقاعد بالمعاش. كما تمت إحالة كل من :

الفريق حقوقي دكتور المهدى عبدالرحمن محمد عمر، الفريق الركن نصر الدين عبدالقيوم أحمد علي للتقاعد بالمعاش. تسري القرارات أعلاه إعتباراً من 2 أبريل 2026 م.

