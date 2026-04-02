شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تشكو في بث مباشر: زوجي يخونني ويقيم علاقة غير شرعية مع زوجة إبن عمه التي حملت منه وهكذا جاءت ردة فعلي!!

أثارت مداخلة لسيدة سودانية, في بث مباشر للناشطة, والتيكتوكر, الشهيرة كوثر عبد الله, تابعه الآلاف ضجة إسفيرية واسعة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشفت السيدة عن صدمتها الكبيرة ووضح ذلك من حديثها الذي جاء بنبرة حزينة.

وقالت أن مشكلتها في زوجها الذي قام بخيانتها مع زوجة إبن عمه, بإحدى دول الخليج, بعدما قدمت إليهم وأقامت معهم بالشقة بحجة عدم توفر مسكن لها.

وذكرت السيدة, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن خيانة زوجها كشفتها لها جارتها السورية, التي أخبرتها أن زوجها كان يأتي لزوجة إبن عمه في شقتها بعد خروج إبن عمه للعمل.

وأكدت أن الخيانة تم توثيقها بالصور, وبعد مواجهتها لزوجها اعترف لها وأكد أنه كان يقيم علاقة غير شرعية مع زوجة إبن عمه منذ سنوات طويلة.

وأضافت وفقاً لما تابع محرر موقع النيلين, أنها اكتشفت فيما بعد أن العلاقة تطورت بين زوجها وعشيقته التي حملت منه وأجهضت الحمل فيما بعد, وكشفت عن ردة فعلها مؤكدة أنها قامت بطلب الطلاق من زوجها بعد أن غادرت المنزل متوجهة لمنزل أسرتها.

