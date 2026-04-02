جهاز المخابرات العامة يدفع بجهود لجنة نقل الرفاة للمقابر

اجتمع والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة مع اللجنة المكلفة بنقل الرفاة من المواقع المختلفة و فنها في المقابر وذلك بحضور مدير هيئة أمن ولاية الخرطوم اللواء أمن حسين نويه ومدير إدارة الطب العدلي دكتور هشام زين العابدين ومدير الوحده الامنية بأمانة حكومة الولاية العقيد صلاح الدين محمد سعيد وعدد من أعضاء اللجنة حيث تم من خلال الاجتماع الوقوف على الأعمال التي تمت خلال الفترة السابقة والاحتياجات المطلوبة لاستمرار العمل.

والي الخرطوم قال بان اللجنة ينتظرها عمل كبيرا ويحتاج لجهد أكبر خلال الفترة المقبلة والتي تصب في تهيئة البيئة لعودة المواطنين وقدم جهاز المخابرات العامه مبادرة داعمة لعمل اللجنة برعاية من الفريق أول أمن احمد إبراهيم مفضل معنية بالمساهمة مع الولاية في عمل اللجنة وتوقع الوالي أن تشهد الفترة القادمة عملا كبيراً وتنسيقا مما بدفع بأعمال اللجنة للأمام.

المصدر إعلام ولاية الخرطوم

هبة علي محررة بكوش نيوز

